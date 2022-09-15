Чендлер: Оливейра легко победит Махачева

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер поделился мнением о предстоящем поединке Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона в лёгком весе.



«Я думаю, что Чарльз легко победит. Это какое-то безумие, что Махачев считается фаворитом боя. Если не принимать во внимание провал Чарльза на турнире UFC 274, он выглядел очень хорошо. Он умеет финишировать соперников, его руки стали намного лучше. Он не просто так чемпион в глазах всех. Думаю, Оливейра легко выйдет и победит Махачева», — приводит слова Майкла Чендлера Sportskeeda.



Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280 в ночь на 22 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою, который прошёл на турнире UFC Fight Night 202, россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.