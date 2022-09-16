Мовсар Евлоев проведёт бой с Брайсом Митчеллом в ноябре

Россиянин Мовсар Евлоев и американский боец UFC Брайс Митчелл проведут между собой поединок в ноябре этого года, сообщает MMAJunkie.
По информации источника, бой пройдёт 5 ноября в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Мероприятие состоится на UFC Apex. Сообщается, что бой, состоящий из пяти раундов, потенциально может стать главным событием турнира, но детали поединка всё ещё дорабатываются.
Напомним, в последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30-27, 30-27, 30-26.
Для Евлоева эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Дэн Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для Иге четвёртым в пяти последних поединках в UFC и третьим подряд.
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