Глава RCC: Александр Емельяненко — настоящий феникс, уверен в его победе над Дациком

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором поделился ожиданиями от поединка российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком.
«Александр Емельяненко — настоящий феникс. Сегодня заканчивается активная фаза подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Главная звезда Hardcore FC провёл три месяца в зале академии RCC в Екатеринбурге. Наша команда лично наблюдала за возрождением легенды.
Спасибо нашим пацанам, которые каждый день рядом с Александром. Сейчас, после спаррингов, я на 100% уверен в его победе», — написал Клименко в своих социальных сетях под фото.
Александр Емельяненко и Николай Клименко
Фото: Социальные сети Николая Клименко
Поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком запланирован на 24 сентября в Москве.
- 16 сентября 2022
-
12:28
-
11:19
-
10:26
-
09:44
-
07:18
-
02:57
-
00:15
- 15 сентября 2022
-
23:57
-
21:57
-
21:53
-
20:54
-
19:44
-
18:30
-
17:50
-
16:18
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
14:47
-
14:45
-
14:06
-
12:57
-
12:49
-
12:41
-
11:54
-
10:57
-
10:57
-
09:58
-
09:38
-
09:25
-
02:24
- 14 сентября 2022
-
22:24
-
22:04
-
21:47
-
21:23