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Глава RCC: Александр Емельяненко — настоящий феникс, уверен в его победе над Дациком

Глава RCC: Александр Емельяненко — настоящий феникс, уверен в его победе над Дациком
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором поделился ожиданиями от поединка российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком.

«Александр Емельяненко — настоящий феникс. Сегодня заканчивается активная фаза подготовки к поединку с Вячеславом Дациком. Главная звезда Hardcore FC провёл три месяца в зале академии RCC в Екатеринбурге. Наша команда лично наблюдала за возрождением легенды.

Спасибо нашим пацанам, которые каждый день рядом с Александром. Сейчас, после спаррингов, я на 100% уверен в его победе», — написал Клименко в своих социальных сетях под фото.

Александр Емельяненко и Николай Клименко

Александр Емельяненко и Николай Клименко

Фото: Социальные сети Николая Клименко

Поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком запланирован на 24 сентября в Москве.

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