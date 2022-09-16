Биспинг: Чимаеву по силам стать чемпионом в трёх весовых категориях

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг оценил перспективы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева стать чемпионом в трёх весовых категориях.



«Мог бы Чимаев стать первым чемпионом в трёх дивизионах в истории UFC? Это сложно, но и мечтать нужно о больших целях. Хамзат сказал, что готов разбить всех. Да, я думаю, что он мог бы это сделать. Не считая поединка с Гилбертом Бёрнсом, он пропустил только два удара в UFC. Это одна из причин, почему я думаю, что Чимаеву по силам стать чемпионом в трёх весовых категориях», — приводит слова Биспинга Heavy.



На счету Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, из них шесть – в UFC. Во всех боях Хамзат одержал победы.



В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе Чимаев выиграл удушающим приёмом у Кевина Холланда на турнире UFC 279.

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