Биспинг: Чимаеву по силам стать чемпионом в трёх весовых категориях

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг оценил перспективы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева стать чемпионом в трёх весовых категориях.
«Мог бы Чимаев стать первым чемпионом в трёх дивизионах в истории UFC? Это сложно, но и мечтать нужно о больших целях. Хамзат сказал, что готов разбить всех. Да, я думаю, что он мог бы это сделать. Не считая поединка с Гилбертом Бёрнсом, он пропустил только два удара в UFC. Это одна из причин, почему я думаю, что Чимаеву по силам стать чемпионом в трёх весовых категориях», — приводит слова Биспинга Heavy.
На счету Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, из них шесть – в UFC. Во всех боях Хамзат одержал победы.
В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе Чимаев выиграл удушающим приёмом у Кевина Холланда на турнире UFC 279.
- 16 сентября 2022
-
13:01
-
12:28
-
11:19
-
10:26
-
09:44
-
07:18
-
02:57
-
00:15
- 15 сентября 2022
-
23:57
-
21:57
-
21:53
-
20:54
-
19:44
-
18:30
-
17:50
-
16:18
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
14:47
-
14:45
-
14:06
-
12:57
-
12:49
-
12:41
-
11:54
-
10:57
-
10:57
-
09:58
-
09:38
-
09:25
-
02:24
- 14 сентября 2022
-
22:24
-
22:04
-
21:47