Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг: Чимаеву по силам стать чемпионом в трёх весовых категориях

Биспинг: Чимаеву по силам стать чемпионом в трёх весовых категориях
Комментарии

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг оценил перспективы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева стать чемпионом в трёх весовых категориях.

«Мог бы Чимаев стать первым чемпионом в трёх дивизионах в истории UFC? Это сложно, но и мечтать нужно о больших целях. Хамзат сказал, что готов разбить всех. Да, я думаю, что он мог бы это сделать. Не считая поединка с Гилбертом Бёрнсом, он пропустил только два удара в UFC. Это одна из причин, почему я думаю, что Чимаеву по силам стать чемпионом в трёх весовых категориях», — приводит слова Биспинга Heavy.

На счету Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, из них шесть – в UFC. Во всех боях Хамзат одержал победы.

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе Чимаев выиграл удушающим приёмом у Кевина Холланда на турнире UFC 279.

Новость по теме
Хамзат Чимаев отреагировал на критику со стороны Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022