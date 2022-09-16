Новый чемпион UFC в полусреднем весе британец Леон Эдвардс получил чёрный пояс по джиу-джитсу. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.



«Прошлой ночью я наконец-то получил свой чёрный пояс по джиу-джитсу. Какой это был месяц!» — написал Леон Эдвардс.

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

Напомним, на турнире UFC 278 Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана на последней минуте заключительного раунда и завоевал чемпионский титул в полусреднем весе. Для Усмана это поражение стало лишь вторым в карьере.



Первый поединок между бойцами состоялся в 2015 году, и Усман одержал победу единогласным решением судей.

Всего на счету Эдвардса 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед, потерпел три поражения, и ещё один бой был признан несостоявшимся.