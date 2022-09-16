Канело: я лучший боец в мире, потому что никто не рискует, как я

Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес высказался о боксёре из Казахстана Геннадии Головкине, с которым он проведёт бой в середине сентября. Ранее Головкин говорил, что в скором времени может завершить карьеру.
«Это будет самый важный бой из нашего соперничества с Головкиным. И тот факт, что мой соперник считает этот бой последним в своей карьере, делает его ещё опаснее. Что до меня, то я оставлю в ринге всего себя ради победы. Конечно, я на каждый бой иду за победой, и этот не исключение. Наше противостояние личное для меня, поэтому я постараюсь выжать из себя больше 100 процентов. С самого первого раунда я буду пытаться нокаутировать его.
Я рад участвовать в этом бою. Все фанаты хотели его видеть. Я лучший боец в мире, потому что никто не рискует, как я, никто не делает то, что делаю я», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Поединок Головкина и Альвареса пройдёт 17 сентября. Это будет их третья встреча. В двух предыдущих была зафиксирована ничья и победа мексиканца решением судей.
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