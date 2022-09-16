Менеджер Бивола: если Канело проиграет Головкину, мы не дадим ему реванш

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра Дмитрия Бивола, рассказал об условиях реванша своего клиента с Саулем «Канело» Альваресом.



«Если Канело проиграет Головкину, то мы не дадим ему реванш. Я слышал, что он сказал, что не будет драться с Биволом, если тот проиграет Рамиресу. Если Канело проиграет Головкину, то мы не будем драться с Канело.



У нас нет никаких обязательств для реванша. Мы можем сделать так, чтобы он состоялся. У нас есть договорённость, что, если бой может состояться, мы его проведём. Мы всегда можем это сделать. Это дорогой бой. Но если Канело проиграет Головкину, то это уже не будет таким огромным боем, так что мы просто решим подраться с кем-то другим», — приводит слова Корнилова BoxingScene.