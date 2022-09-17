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Владимир Минеев одолел Эрко Джуна техническим нокаутом в третьем раунде

Владимир Минеев одолел Эрко Джуна техническим нокаутом в третьем раунде
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев одержал победу в поединке с боснийским спортсменом Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга.

Минеев трижды отправлял Джуна в нокдаун (один раз во втором раунде и два раза в третьем). После третьего нокдауна летящим коленом судья принял решение остановить поединок в концовке раунда, хотя Эрко стоял на ногах.

В профессиональном кикбоксинге Минеев не выступал с 2014 года. Для Владимира Минеева эта победа стала 18-й в профессиональной карьере в кикбоксинге при одном поражении. Эрко Джун потерпел третье поражение в восьми поединках в кикбоксинге.

Напомним, последний бой в ММА Минеев провёл 18 октября 2021 года, нокаутировав Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105.

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