Владимир Минеев одолел Эрко Джуна техническим нокаутом в третьем раунде

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев одержал победу в поединке с боснийским спортсменом Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга.



Минеев трижды отправлял Джуна в нокдаун (один раз во втором раунде и два раза в третьем). После третьего нокдауна летящим коленом судья принял решение остановить поединок в концовке раунда, хотя Эрко стоял на ногах.



В профессиональном кикбоксинге Минеев не выступал с 2014 года. Для Владимира Минеева эта победа стала 18-й в профессиональной карьере в кикбоксинге при одном поражении. Эрко Джун потерпел третье поражение в восьми поединках в кикбоксинге.



Напомним, последний бой в ММА Минеев провёл 18 октября 2021 года, нокаутировав Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105.