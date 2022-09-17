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Удар коленом от Владимира Минеева и нокаут Эрко Джуна. Видео

Удар коленом от Владимира Минеева и нокаут Эрко Джуна. Видео
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Появилось видео нокаута, в который российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев отправил боснийца Эрко Джуна в рамках главного боя «Кубка Лотоса», который вечером 16 сентября состоялся в Элисте.

Видео опубликовано в телеграм-канале телеканала «Матч! Боец».

Бой прошёл по правилам кикбоксинга. Минеев трижды отправлял Джуна в нокдаун (один раз во втором раунде и два раза в третьем). После третьего нокдауна летящим коленом судья принял решение остановить поединок в концовке раунда, хотя Эрко стоял на ногах.

В профессиональном кикбоксинге Минеев не выступал с 2014 года. Для Владимира Минеева эта победа стала 18-й в профессиональной карьере в кикбоксинге при одном поражении. Эрко Джун потерпел третье поражение в восьми поединках в кикбоксинге.

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