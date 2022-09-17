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Волкановски ответил на заявление Хабиба о замене в бою Оливейра — Махачев

Волкановски ответил на заявление Хабиба о замене в бою Оливейра — Махачев
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал заявление бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который считает, что бразильский экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра не приедет на бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них. Я буду следующим», — написал Волкановски в своём «твиттере».

Бой Махачева с Оливейрой состоится 22 октября в столице ОАЭ Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. Это будет главное событие соревнований. Стоит отметить, что Бенеил Дариуш также готовится к поединку на UFC 280. Бойцу предстоит встреча с поляком Матеушем Гамротом.

Ислам Махачев ранее заявил, что справится с Оливейрой в трёх раундах.

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