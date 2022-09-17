Волкановски ответил на заявление Хабиба о замене в бою Оливейра — Махачев
Поделиться
Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал заявление бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который считает, что бразильский экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра не приедет на бой с россиянином Исламом Махачевым.
«Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них. Я буду следующим», — написал Волкановски в своём «твиттере».
Бой Махачева с Оливейрой состоится 22 октября в столице ОАЭ Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. Это будет главное событие соревнований. Стоит отметить, что Бенеил Дариуш также готовится к поединку на UFC 280. Бойцу предстоит встреча с поляком Матеушем Гамротом.
Ислам Махачев ранее заявил, что справится с Оливейрой в трёх раундах.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:25
-
08:46
-
01:36
-
01:26
-
00:53
-
00:27
- 16 сентября 2022
-
23:57
-
22:57
-
21:52
-
20:53
-
19:38
-
18:53
-
17:56
-
16:56
-
15:48
-
14:23
-
13:01
-
12:28
-
11:19
-
10:26
-
09:44
-
07:18
-
02:57
-
00:15
- 15 сентября 2022
-
23:57
-
21:57
-
21:53
-
20:54
-
19:44
-
18:30
-
17:50
-
16:18
-
16:08
Партнерский контент