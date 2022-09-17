Хабиб обратился к Головкину перед боем с Канело
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи казахстанскому боксёру Геннадию Головкину в преддверии поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
«Удачи тебе, Гена. Сделай это для своих болельщиков», — написал Хабиб в своих социальных сетях.
Напомним, утром 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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