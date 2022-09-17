Расул Мирзаев допустил, что Хабиб может возобновить карьеру

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев допустил, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить спортивную карьеру.
«Хабиб на своём месте, Расул на своём месте. Он на одном уровне, я на другом. У него нет желания, потому что он всё имеет, а у меня есть незаконченные дела: я люблю постоянно двигаться, пробовать что-то новое, ощущать адреналин. Без этого не могу. А Хабиб скучает, этот аппетит внутри заложен, рано или поздно он проснётся. Как у Фёдора (Емельяненко).
Он имеет всё, но стремится выступать. Это называется внутреннее желание, оно как наркотик. Пускай лучше это будет в клетке, чем энергию расплёскивать на улице. Накопительный процесс. Внутри Хабиба голос говорит (о возвращении). Он тренируется, желание есть, для чего-то же он это делает», — приводит слова Мирзаева «РИА Новости Спорт».
Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после поединка с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб показал необычный приём на тренировке.
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