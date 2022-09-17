UFC отменил поединок между Аспен Лэдд и Сарой Макмэнн

UFC отменил поединок в женском легчайшем весе между американкой Аспен Лэдд и её соотечественницей Сарой Макмэнн, сообщает MMA Fighting.
Причиной этому послужило проваленное взвешивание Лэдд, которая не уложилась в требуемые критерии, превысив их на 0,9 кг. Бой должен был состояться в рамках турнира UFC Вегас 60 в Лас-Вегасе (США).
Отметим, что это не первый случай в карьере Аспен Лэдд, когда она испытывает проблемы со взвешиванием. Ранее она не смогла сделать вес на поединки против Лесли Смит и Мэйси Чиассон, которые впоследствии также были отменены.
В главном поединке вечера на турнире в Лас-Вегасе встретятся американец Кори Сэндхаген и китаец Ядонг Сонг. По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес.
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