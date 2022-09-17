Бой Хабилова в Bellator отменён. Россиянин не выходил в клетку почти три года

Бой между российским бойцом смешанных единоборств Рустамом Хабиловым и валлийцем Льюисом Лонгом, который должен был состояться 23 сентября на турнире Bellator в Дублине, отменён. Об этом сообщил Хабилов в своих социальных сетях.
«К сожалению, бой отменяется, так как мой соперник просто снялся с поединка и организация не смогла найти ему замену. Я был готов физически и морально и приложил много усилий в подготовке. Выражаю отдельную благодарность моим тренерам и спарринг-партнёрам. Спасибо большое моему другу, который оказал финансовую поддержку в подготовке», — написал Хабилов.
Напомним, Хабилов объявил о переходе в Bellator в 2020 году. Ранее он выступал в UFC. Последний поединок Рустам провёл в ноябре 2019 года, одержав победу единогласным решением судей над соотечественником Сергеем Хандожко.
Хабилов выложил памятное видео с Абдулманапом Нурмагомедовым.
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