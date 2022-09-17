Мирзаев высказался о критике Чимаева со стороны чеченских фанатов

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев объяснил популярность шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, выступающего в UFC, заявив, что спортсмен вправе поступать так, как считает нужным, несмотря на критику со стороны фанатов.

«Молодой, талантливый и горячий парень, зарекомендовал себя – его все хотят видеть и слышать. Я кайфую, что такой человек есть. Это новая стадия ММА. UFC больше коммерческий спорт. Кто деньги приносит, того и рекламируют. Талантливых бойцов много, но сейчас время Хамзата, акцент на нём. И он показывает шоу.

Насчёт того, что его осуждают земляки за неподобающее поведение: у него своя жизнь. Большой амбал, в своей шкуре. Делает то, что считает нужным. Чемпионская перспектива есть, но при выступлении в более низкой весовой категории это будет под вопросом. Адреналин, если он будет гонять вес, рано или поздно кончится», — приводит слова Мирзаева «РИА Новости Спорт».

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