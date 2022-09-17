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Головкин: кто такой Канело, чтобы завершать чью-либо карьеру?

Головкин: кто такой Канело, чтобы завершать чью-либо карьеру?
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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, назвав этот бой на текущее время одним из самых громких в боксе.

«Канело сейчас думает, что он может нокаутировать меня или завершить мою карьеру. Но кто он такой, чтобы начинать или заканчивать чью-либо карьеру? Не знаю, может, Сауль ведёт этим событиям какой-то счёт. Но, исходя из возраста и его положения, это не ему решать.

Трилогия — это большое событие. Нелегко получить третий поединок с одним боксёром. Это значит, что я востребован и люди хотят видеть мои бои. И сейчас это, возможно, самый громкий поединок в боксе», — приводит слова Головкина Boxing Scene.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Альварес — Головкин: GGG готов отомстить Канело за старые обиды. LIVE Альварес — Головкин: GGG готов отомстить Канело за старые обиды. LIVE

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