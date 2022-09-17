Сауль Альварес назвал лучшего боксёра мира

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес назвал, по его мнению, лучшего боксёра планеты вне зависимости от весовой категории. Им оказался чемпион WBA Super/IBF/WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO).

«Усик – номер один в мире. Из-за его навыков. Вот почему», – приводит слова бойца издание Insider.

Напомним, в конце августа Усик одержал повторную победу над британской звездой и экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), проведя дебютную защиту титула, после чего бросил вызов обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Ранее в интервью Геннадий Головкин назвал самого избегаемого бойца среднего веса (до 72,6 кг).