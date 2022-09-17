Тренер Уайлдера объяснил, почему бой Фьюри и Джошуа может получиться тяжёлым
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Малик Скотт, тренер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, высказался об ожидаемом титульном поединке между британцами Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
«Очень непростой бой. И когда я говорю «непростой», то имею в виду выбор победителя. А большинство ответит: «Почему непростой? Фьюри сейчас выносит всех». Да, однако он уязвим как никогда.
Фьюри также даёт вам шанс на удар, а в супертяжёлом весе я просто не могу быть полностью уверенным в бойце, который даёт себя ударить. Он и сам говорил, что уязвим. Но это то, что делает его захватывающим», – приводит слова Скотта Fair Betting Sites.
Ранее промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, сообщил, что отправил команде Джошуа контракт на бой.
Новость по темеКоманда Тайсона Фьюри отправила Джошуа контракт на бой
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