Тренер Уайлдера объяснил, почему бой Фьюри и Джошуа может получиться тяжёлым

Малик Скотт, тренер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, высказался об ожидаемом титульном поединке между британцами Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Очень непростой бой. И когда я говорю «непростой», то имею в виду выбор победителя. А большинство ответит: «Почему непростой? Фьюри сейчас выносит всех». Да, однако он уязвим как никогда.

Фьюри также даёт вам шанс на удар, а в супертяжёлом весе я просто не могу быть полностью уверенным в бойце, который даёт себя ударить. Он и сам говорил, что уязвим. Но это то, что делает его захватывающим», – приводит слова Скотта Fair Betting Sites.

Ранее промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, сообщил, что отправил команде Джошуа контракт на бой.