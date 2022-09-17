Шакур Стивенсон объяснил, почему третий бой Канело и Головкина завершится нокаутом

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о третьем поединке средневесов Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) и Геннадия Головкина (42-1-1, 36 KO), который состоится завтра, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Я поставлю на победу Канело нокаутом. И я сделаю ставку, возможно, потеряв деньги. Я считаю, что с GGG покончено. Я не думаю, что он остался прежним», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу FightHype.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз победу раздельным судейским решением одержал Альварес, нанеся Головкину первое и единственное поражение в карьере.