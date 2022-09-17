Промоутер Джошуа отреагировал на возможную организацию боя Усик — Уайлдер
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, отреагировал на возможную организацию титульного поединка между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).
Напомним, ранее менеджер украинца Эгис Климас заявил, что их команда заинтересована в поединке с Бронзовым бомбардировщиком.
«Это хороший бой. Очевидно, промоутеры из Саудовской Аравии хотят устроить бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако он не состоится в ближайшее время, если мы организуем поединок Фьюри – Джошуа. Не могу представить, чтобы Усик проиграл хотя бы раунд, но сила Уайлдера доставит проблемы кому угодно», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Новость по темеМенеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него
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