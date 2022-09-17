Инсайдер: Теофимо Лопес встретится с экс-чемпионом в двух весах 11 декабря

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) вернётся на ринг 11 декабря, сообщает в социальных сетях обозреватель Джулиус Джулианис.

Боксёр возглавит вечер от промоутерской компании Top Rank, который пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Соперником 25-летнего американца станет бывший чемпион мира во втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком весах 33-летний пуэрториканец Хосе Педраса (29-3-1, 14 KO).

Лопес в августе дебютировал в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), досрочно остановив малоизвестного мексиканца Педро Кампу (34-2-1, 23 KO). Педраса, также в августе, свёл вничью поединок с ганским экс-чемпионом Ричардом Комми (30-4-1, 27 KO).