Стерлинг назвал приоритетных соперников в случае победы над Диллашоу, Ян не попал в список
Поделиться
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг представил короткий список вероятных соперников в случае победы над экс-чемпионом дивизиона и соотечественником Ти Джеем Диллашоу, поединок с которым станет соглавным событием турнира UFC 280.
«Думаю, что для меня всё сводится к лучшему бою, и сейчас я считаю, что лидирует Марлон Вера. После победы над Ти Джеем я не стану заглядывать ему за спину, я сделаю свою работу. Думаю, что соперником станет кто-то с лучшим выступлением, будь то О’Мэлли или Чито». Я ещё не уверен, кто именно», – сказал Стерлинг в интервью ESPN.
Напомним, российский экс-чемпион Пётр Ян также проведёт поединок на турнире UFC 280 и станет соперником американца Шона О’Мэлли.
Новость по теме«Не лучший борец, но силён». Стерлинг назвал опасного бойца для Чимаева в полусреднем весе
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
23:28
-
23:10
-
23:00
-
22:48
-
22:32
-
22:01
-
21:46
-
21:25
-
21:01
-
20:06
-
19:39
-
19:37
-
19:04
-
18:48
-
17:59
-
17:43
-
17:28
-
17:00
-
16:36
-
15:44
-
13:59
-
12:56
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
10:43
-
10:01
-
10:00
-
09:25
-
08:46
-
01:36
-
01:26
-
00:53
-
00:27
- 16 сентября 2022
-
23:57
Партнерский контент