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Стерлинг назвал приоритетных соперников в случае победы над Диллашоу, Ян не попал в список

Стерлинг назвал приоритетных соперников в случае победы над Диллашоу, Ян не попал в список
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг представил короткий список вероятных соперников в случае победы над экс-чемпионом дивизиона и соотечественником Ти Джеем Диллашоу, поединок с которым станет соглавным событием турнира UFC 280.

«Думаю, что для меня всё сводится к лучшему бою, и сейчас я считаю, что лидирует Марлон Вера. После победы над Ти Джеем я не стану заглядывать ему за спину, я сделаю свою работу. Думаю, что соперником станет кто-то с лучшим выступлением, будь то О’Мэлли или Чито». Я ещё не уверен, кто именно», – сказал Стерлинг в интервью ESPN.

Напомним, российский экс-чемпион Пётр Ян также проведёт поединок на турнире UFC 280 и станет соперником американца Шона О’Мэлли.

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