«В один момент по нему попадут». Бывший соперник Канело дал прогноз на бой с Головкиным

Экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) британец Лиам Смит, в прошлом деливший ринг со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, высказался о его третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Поставлю на досрочную остановку от Канело в поздних раундах. Головкин выдающийся боец, у него была невероятная карьера, однако сейчас он находится в конце пути. Канело же по-прежнему свеж.

Нет, я не думаю, что остановка обязательно произойдёт из-за удара по корпусу. Канело будет постоянно бить по корпусу, Головкин начнёт уставать, и в какой-то момент Канело попадёт, после чего добьёт его. Головкин никогда не падал от ударов по корпусу, но показывал, что его пробивают», – сказал Смит в интервью YouTube-каналу FightHype.