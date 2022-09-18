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Чейл Соннен назвал тяжеловеса UFC, который может доставить проблемы Джону Джонсу

Чейл Соннен назвал тяжеловеса UFC, который может доставить проблемы Джону Джонсу
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен назвал бойца, который, по его мнению, может создать проблемы звезде организации и двукратному чемпиону в полутяжёлом весе (до 93 кг) Джону Джонсу, готовящемуся перейти в «королевский» дивизион.

«Я скажу вам, что самым тяжёлым с точки зрения техники боем для Джона Джонса, и это довольно очевидно, является Кёртис Блэйдс.

Я никогда не видел такого парня, как он. Он вышел и сразился с Нганну до того, как мы узнали о нём. Затем он делает это снова, «засыпает» уже через 30 секунд, однако затем летит за ним на другой континент, чтобы сделать это снова, и умоляет его о третьем поединке. И нам нравятся такие парни», – приводит слова Соннена Morning Kombat.

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