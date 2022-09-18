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Амедовски в первом раунде проиграл Пайферу, потерпев четвёртое поражение подряд в UFC

Амедовски в первом раунде проиграл Пайферу, потерпев четвёртое поражение подряд в UFC
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В ночь с 17 на 18 сентября 2022 года в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 60. В рамках основного карда представитель Северной Македонии Ален Амедовски встретился с американцем Джозефом Пайфером.

Бой завершился победой Пайфера нокаутом в первом раунде. Таким образом, Амедовски потерпел четвёртое поражение подряд в UFC.

В главном событии турнира встретятся американский боец Кори Сэндхаген и китаец Сонг Ядонг. В рамках предварительного карда турнира казахстанская спортсменка Мария Агапова проиграла представительнице Канады Джиллиан Робертсон.

UFC Вегас 60. Основной кард

Кори Сэндхаген — Сонг Ядонг
Чиди Нджокуани — Грегори Родригес
Билл Алджео — Андре Фили
Ален Амедовски — Джозеф Пайфер
Таннер Босер — Родриго Насименто
Марк-Андре Баррио — Энтони Эрнандес

UFC 2022. UFC Fight Night 210, Лас-Вегас, США
Джозеф Пайфер (W) - Ален Амедовски
18 сентября 2022, воскресенье. 03:10 МСК
Джозеф Пайфер
Окончено
TKO
Ален Амедовски
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