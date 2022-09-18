Пётр Ян отреагировал на победу Сэндхагена в бою с Ядонгом

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 60. В главном бою вечера в легчайшей весовой категории сошлись американец Кори Сэндхаген и китаец Сонг Ядонг. Поединок завершился победой Сэндхагена техническим нокаутом: после четвёртого раунда доктор не разрешил Ядонгу продолжить бой из-за большой сечки над левым глазом.

После окончания поединка экс-чемпион UFC россиянин Пётр Ян отреагировал на победу американского бойца.

«Поздравляю Кори Сэндхагена с хорошей победой над сильным соперником», — написал Пётр Ян в своём твиттере.

Напомним, 30-летний Сэндхаген в двух предыдущих боях потерпел поражения от соотечественника Тиджея Диллашоу и россиянина Петра Яна. Кори не выступал около года после встречи с Яном – тот поединок за временный титул на UFC 267 Пётр выиграл решением судей.

Китаец выиграл три последних боя до встречи с Сэндхагеном, из них два – с американцем Хулио Арсе и бразильцем Марлоном Мораесом – нокаутом.

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