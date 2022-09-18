Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 60

В ночь с 17 на 18 сентября 2022 года в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 60, в главном поединке которого американский боец Кори Сэндхаген досрочно победил китайца Сонга Ядонгу.

После окончания спортивного мероприятия в UFC назвали имена бойцов, которым достались денежные бонусы. Лучшим поединком вечера стал бой с участием бразильца Грегори Родригеса и американца Чиди Нджокуани (победа Родригеса техническим нокаутом).

Бонусы за лучшие выступления вечера достались Джозефу Пайферу (победил Алена Амедовски техническим нокаутом) и Дэймону Джэксону (одолел Пэта Сабатини техническим нокаутом). Все они получили по $ 50 тыс.

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