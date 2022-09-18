Результаты всех боёв UFC Вегас с главным поединком Сэндхаген — Ядонг

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 60. В главном бою вечера в легчайшей весовой категории сошлись американец Кори Сэндхаген и китаец Сонг Ядонг.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.



Кори Сэндхаген победил Сонга Ядонга техническим нокаутом (остановка доктором из-за сечки над глазом) — (Раунд 4, 5:00);



Грегори Родригес победил Чиди Нджокуани техническим нокаутом (Раунд 2, 1:27);



Андре Фили победил Билл Алджио раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);



Джозеф Пайфер победил Алена Амедовски техническим нокаутом (Раунд 1, 3:55);



Родриго Насименто победил Таннера Босера раздельным решением (30-27, 28-29, 29-28);



Энтони Хернандез победил Марка-Андре Барио удушающим приёмом (arm-triangle choke) – (Раунд 3, 1:53);



Дэймон Джексон победил Пэта Сабатини техническим нокаутом (Раунд 1, 1:09);



Тревин Джайлс победил Луиса Коске единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);



Конклак Суфисара победила Денисе Гомес единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);



Трей Огден победил Даниэля Целльхубера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);



Джиллиан Робертсон победила Марию Агапову удушающим приёмом (Раунд 2, 2:19);



Джавид Башарат победил Тони Гравели единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);



Николас Мотта победил Кэмерона Ванкэмпа техническим нокаутом (Раунд 1, 3:49).