Опубликованы судейские записки поединка Сэндхагена и Ядонга на UFC Вегас 60

Стали известны судейские записки главного поединка турнира UFC Вегас 60, в котором сошлись 30-летний представитель США Кори Сэндхаген и китаец Сонг Ядонг. Так, у двоих судей была зафиксирована ничья после четырёх раундов.

Перед пятым бой был остановлен из-за рассечения у Ядонга. Таким образом Сэндхаген одержал победу техническим нокаутом. Его обновлённый профессиональный рекорд в ММА – 15 побед при 4 поражениях.

30-летний Сэндхаген в двух предыдущих боях потерпел поражения от соотечественника Тиджея Диллашоу (в июле 2021 года) и россиянина Петра Яна (в октябре 2021-го). Кори не выступал около года после встречи с Яном – тот поединок за временный титул на UFC 267 Петр выиграл решением судей.

Сэндхаген является четвёртым номером в легчайшей весовой категории UFC. Чемпион – Алджэмейн Стерлинг, первый номер рейтинга – Петр Ян, в то время как Ядонг – десятый. Китаец выиграл три последних боя до встречи с Сэндхагеном, из них два – с американцем Хулио Арсе и бразильцем Марлоном Мораесом – нокаутом.