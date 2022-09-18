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Опубликована статистика ударов. У Канело на 10 попаданий больше, чем у Головкина

Опубликована статистика ударов. У Канело на 10 попаданий больше, чем у Головкина
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В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий ГоловкинСауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

После окончания поединка появилась статистика ударов боксёров. В большинстве раундов мексиканец нанёс больше ударов, чем его соперник. В итоге на счету победителя 130 ударов, в то время как Головкин нанёс 120.

Напомним, это был третий бой между спортсменами. Первый поединок закончился вничью. Во второй раз победу праздновал Сауль Альварес.

10 фактов о Канело Альваресе

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