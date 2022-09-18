Опубликованы судейские записки боя Альварес — Головкин

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.



После окончания боя появились судейские записки.

Все три судьи отдали предпочтение Альваресу. Итоговый результат: 116:112; 115:113; 115:113 в пользу мексиканца.

Напомним, согласно статистике, Сауль Альварес нанёс на 10 ударов больше Головкина. Этот бой стал третьим между боксёрами. Первый поединок закончился вничью. Во второй раз победу праздновал Сауль Альварес.

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