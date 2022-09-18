Головкин: я вернусь! Я всё ещё чемпион

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.



После окончания поединка Геннадий Головкин прокомментировал его исход. «У меня отличный план, много возможностей. Я поздравляю Канело и фанатов бокса. Не забывайте, ребята, у меня есть три пояса в 160 фунтах. Я вернусь, парни! Я всё ещё чемпион. Я хочу пожать руку Канело и поздравить его команду. Он настоящий воин», – сказал Головкин после боя.

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