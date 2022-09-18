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«Победила дружба». Головкин опубликовал фото с Канело

«Победила дружба». Головкин опубликовал фото с Канело
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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин после поединка с Саулем «Канело» Альваресом опубликовал новое фото в социальных сетях.

«Победила дружба», — подписал Головкин фотографию с Канело на своей странице.

Головкин и Канело

Головкин и Канело

Фото: Социальные сети Геннадия Головкина

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Таким образом, мексиканский боксёр защитил чемпионские пояса в суперсреднем весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF.

Стоит отметить, что в первых двух поединках Канело также не уступит Головкину. В первом бою была зафиксирована ничья, во второй встрече победа раздельным решением судей досталась мексиканцу.

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