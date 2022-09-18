Головкин: Канело ничем не удивил, его удары не ощущались

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин после поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом признался, что соперник его не удивил.



«Ошибка с моей стороны начать все потихоньку. Мы оба легко начали, с разведки, и как-то все затянулось. А когда все разошлось, уже было поздно. Я, наверное, не вправе говорить о судействе. Я не думал о судействе, я делал свою работу, просто судьи если приняли такое решение, значит, это их взгляд. План был один – выиграть. Не то что в стратегии дело, просто это всё поздно началось. Чувствую себя в принципе очень хорошо. Вот эти все маленькие удары, которые доносил Канело, они не ощущались. Он не удивил меня ничем, и в принципе у меня не получилось достать его. Скажем так, бой был очень близким во всех направлениях, и судьи отдали в ту сторону», — сказал Головкин на пресс-конференции.



Победу в бою единогласным решением судей одержал Канело и защитил титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF.