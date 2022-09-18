Олимпийский чемпион Тищенко: я не увидел у Головкина большого желания победить

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал исход третьего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, в котором мексиканец одержал победу единогласным решением судей.



«В принципе, я предполагал, что скорее всего Альварес выиграет. Если честно, я ожидал от Геннадия большей активности. Не сказать, что Головкин много ударов пропускал. Он практически ничего не пропускал. Но с его стороны было мало комбинаций, мало атак, мало выброшенных ударов. Я не увидел у него какого-то большого желания победить в этом бою, к сожалению. Я бы точно отдал Альваресу 8 раундов.



Что касается его ухода из бокса, то это его дело. Всё от него зависит, как он себя чувствует и какая физическая форма у него. Если у него хорошие кондиции, то зачем уходить? Мне кажется, что с точки зрения физики ещё можно повыступать. С точки зрения мотивации должно присутствовать его внутреннее желание», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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