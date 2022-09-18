Менеджер Бивола: реванш с Канело актуален, бой может пройти во втором квартале 2023 года

Менеджер чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов прокомментировал возможность реванша с Саулем «Канело» Альваресом.



«Жаль, что Геннадий в этот раз не смог, всё же возраст хоть немного, но своё берёт. Реванш Дмитрия с Канело актуален, но на данный момент наша главную задача — бой с Хильберто Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби. Если говорить о Канело, учитывая его слова о травме руки, то вероятнее всего бой может состояться во втором квартале 2023 года», — цитирует Корнилова «Матч ТВ».



Сауль Альварес одержал победу над Геннадием Головкиным в их третьем поединке между собой. Мексиканец выиграл единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF.



В мае этого года Альварес проиграл Дмитрию Биволу. Для Канело это второе поражение в карьере.

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