Менеджер Бивола: реванш с Канело актуален, бой может пройти во втором квартале 2023 года

Менеджер чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов прокомментировал возможность реванша с Саулем «Канело» Альваресом.
«Жаль, что Геннадий в этот раз не смог, всё же возраст хоть немного, но своё берёт. Реванш Дмитрия с Канело актуален, но на данный момент наша главную задача — бой с Хильберто Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби. Если говорить о Канело, учитывая его слова о травме руки, то вероятнее всего бой может состояться во втором квартале 2023 года», — цитирует Корнилова «Матч ТВ».
Сауль Альварес одержал победу над Геннадием Головкиным в их третьем поединке между собой. Мексиканец выиграл единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF.
В мае этого года Альварес проиграл Дмитрию Биволу. Для Канело это второе поражение в карьере.
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