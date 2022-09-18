Канело — после победы над Головкиным: мне требуется операция, но я воин

Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес рассказал, что ему может потребоваться операция на левой руке после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.



«В первом раунде я уже понимал, что будет сложно нокаутировать Головкина. Я знал, что он крутой. Геннадий — отличный боец. Не могу сказать о скором возвращении на ринг, потому что мне требуется операция. В отличие от меня, моя левая рука сейчас не в порядке. Но я воин, поэтому нахожусь здесь. Я даже не могу держать стакан из-за проблемы с рукой, но сражаюсь до конца», — приводит слова Канело BoxingScene.



Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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