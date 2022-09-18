Хрюнов заявил о планах провести бой Головкина в России и назвал возможного соперника

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал о планах провести поединок с участием Геннадия Головкина в России.
«Что бы ни делал Головкин, я буду этому аплодировать и ждать с нетерпением. Например, прощальный бой в Москве или Казахстане – думаю, он заслужил несколько таких прощальных боёв. У меня стоит в плане и мы обсуждали с руководством канала «РЕН ТВ» возможность проведения боя Геннадия Головкина в следующем году в России.
Соперник? Очевидно, что это не сильно важно. Я, честно, думал о Мартине Мюррее. Прямо в заголовке можете написать, что один из планов «Бойцовского клуба» – проведение боя Геннадия Головкина в России», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.
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