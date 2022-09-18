Головкин встретился после боя с певцом, получившим критику за исполнение гимна Казахстана

Боксёр Геннадий Головкин встретился с певцом Димашем Кудайбергеном, который получил критику за исполнение под фонограмму гимна Казахстана перед боем своего соотечественника с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

В сети появилось видео, на котором Геннадий и Димаш в раздевалке пожали руки. После этого боксёр и молодой исполнитель по очереди обняли друг друга.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.