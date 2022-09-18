Боец UFC Роу выразил поддержку Хабибу, который ранее раскритиковал Чимаева
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Филип Роу поддержал критику экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес Хамзата Чимаева.
Напомним, Хабиб упрекнул Чимаева за то, что тот не уложился в вес перед боем с Нейтом Диазом и связал это с тем фактом, что в окружении Хамзата мало мусульман.
«Многие упустили точку зрения Хабиба из виду, когда он сказал о том, что Чимаеву стоит больше общаться с мусульманами. Хабиб говорил о действиях Хамзата, о его стычках, о его безответственности. Верующие мусульмане, в отличие от подлиз, могут дать дельный совет», — написал Роу в социальных сетях.
Хамзат Чимаев на UFC 279 удушающим приёмом выиграл у Кевина Холланда, одержав таким образом свою 12-ю победу в смешанных единоборствах.
Новость по темеХамзат Чимаев отреагировал на критику со стороны Хабиба
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
16:03
-
15:45
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:28
-
12:24
-
12:02
-
11:55
-
11:31
-
11:08
-
10:44
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
09:56
-
09:25
-
08:37
-
08:19
-
08:10
-
08:00
-
07:52
-
07:39
-
06:41
-
06:15
-
06:00
-
05:38
-
05:11
-
03:29
-
01:13
-
01:02
-
00:40
- 17 сентября 2022
-
23:54
Партнерский контент