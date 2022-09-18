Боец UFC Роу выразил поддержку Хабибу, который ранее раскритиковал Чимаева

Американский боец смешанных единоборств Филип Роу поддержал критику экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес Хамзата Чимаева.



Напомним, Хабиб упрекнул Чимаева за то, что тот не уложился в вес перед боем с Нейтом Диазом и связал это с тем фактом, что в окружении Хамзата мало мусульман.



«Многие упустили точку зрения Хабиба из виду, когда он сказал о том, что Чимаеву стоит больше общаться с мусульманами. Хабиб говорил о действиях Хамзата, о его стычках, о его безответственности. Верующие мусульмане, в отличие от подлиз, могут дать дельный совет», — написал Роу в социальных сетях.



Хамзат Чимаев на UFC 279 удушающим приёмом выиграл у Кевина Холланда, одержав таким образом свою 12-ю победу в смешанных единоборствах.

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