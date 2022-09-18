Кори Сэндхаген назвал приоритетных соперников после победы над Ядонгом

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген, сегодня, 18 сентября, одержавший досрочную победу над китайцем Сонгом Ядонгом в главном бою турнира UFC Вегас 60, высказался о желаемых соперниках.

«Марлон Вера и Мераб Двалишвили – вот очевидные варианты. Оба представляют собой разные вызовы, практически два противоположных бойца. Но это не имеет значения. Подарите мне кого-нибудь из них на Рождество», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, победа над Ядонгом стала для 30-летнего Сэндхагена первой после двух поражений подряд. В июле 2021 года на UFC on ESPN 27 он уступил раздельным решением экс-чемпиону и соотечественнику Ти Джею Диллашоу, после чего, на UFC 267 в октябре, проиграл россиянину Петру Яну.