«Нет такого правила». Кормье отреагировал на обманное движение Чимаева в бою с Холландом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор, американец Даниэль Кормье прокомментировал, по мнению некоторых, спорное начало боя между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом на турнире UFC 279.

Напомним, при сближении Чимаев вытянул руку вверх, на что Холланд ответил приветствием, после чего провёл тейкдаун.

«Нет такого правила, согласно которому вы должны коснуться перчаток, чтобы начать поединок. Когда Чимаев вошёл в клетку, то приблизился к Холланду, чтобы коснуться его перчаткой, на что Кевин сказал: «Нет, спасибо».

Считаю ли я, что Хамзат пытался обмануть с касанием перчатками? Нет. Мне кажется, он делал ложный удар рукой. Руки поднимаются вверх, и вы бросаете соперника. И даже если бы он это сделал, нет правила, которое обязывало бы его сделать обратное. Это бой. Это война», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.