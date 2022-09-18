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Сен-Пьер: как болельщик я бы хотел, чтобы Усман отомстил Эдвардсу

Сен-Пьер: как болельщик я бы хотел, чтобы Усман отомстил Эдвардсу
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер считает, что нигериец Камару Усман должен побеждать британца Леона Эдвардса в титульном реванше, который, как ожидается, состоится в начале следующего года в Англии.

«Как болельщик я бы хотел, чтобы Камару Усман отомстил, потому что если и есть человек, который этого заслуживает, то это он. Знаю, сейчас он переживает тяжёлый период, ведь поражение не относится к приятному опыту. Однако у него есть возможность всё изменить.

Если он окажется успешным, то это поможет его наследию. Все совершают ошибки, и я говорю это не для того, чтобы принизить Леона Эдвардса. Я лишь хочу сказать, что Усман способен извлечь урок и показать себя лучше», – сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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