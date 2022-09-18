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«Чёртова подделка». Бывший промоутер Канело жёстко раскритиковал бой с Головкиным

«Чёртова подделка». Бывший промоутер Канело жёстко раскритиковал бой с Головкиным
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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях и глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя, в прошлом управлявший карьерой бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса, раскритиковал его третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Правда заключается в том, что все боятся говорить правду. Бой был чёртовой подделкой. GGG оказался чертовски старым, а Канело не сможет сравняться с долголетием Хопкинса», – написал де ла Хойя в социальных сетях.

Ранее в интервью экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко высказал предположение, согласно которому Головкин травмировался перед боем.

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