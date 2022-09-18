Сауль Альварес высказался о возможном бое с Бенавидесом после победы над Головкиным

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) высказался о возможности поединка с двукратным чемпионом дивизиона непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом (26-0, 23 KO).
«Я не могу ответить, всё может случиться. Всегда, когда я говорю это, медиа пишут всё, что захотят. Когда я сказал, что не хочу встречаться с мексиканцами, то имел в виду, что являюсь представителем Мексики. Мне всё равно. Я готов сразиться с кем угодно.
Послушайте, я слышал, как отец Бенавидеса говорил всякое дерьмо. Посмотрите на его достижения – их нет. У него в резюме всего один чемпион, Энтони Диррелл. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с уважением», – сказал Канело на послематчевой пресс-конференции.
- 18 сентября 2022
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