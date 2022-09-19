Пётр Ян отреагировал на завершение карьеры Жозе Альдо
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Экс-чемпион UFC россиянин Пётр Ян отреагировал на новость о том, что бывший чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) 36-летний бразилец Жозе Альдо принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Один из лучших всех времён. Наслаждайся своей отставкой, легенда», — написал Ян в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что бразильский боец достиг соглашения с UFC о досрочном расторжении контракта, по которому у него оставалось ещё одно выступление.
Напомним, Жозе Альдо дебютировал в UFC в апреле 2011 года. Всего же в UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.
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Новость по темеИсточник: Жозе Альдо завершил карьеру в MMA
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