Сэндхаген: Ядонг бьёт сильнее, чем Пётр Ян

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген считает, что китайский боец Ядонг Сонг обладает наиболее сильным ударом, чем россиянин Пётр Ян.

«Сонг – чертовски крутой боец. Этот чувак бьёт тяжело. Он бьёт немного сильнее, чем Пётр Ян, честно говоря.



Ядонг был очень жёстким оппонентом. Я одержал победу над по-настоящему крепким парнем, который находится в нижней части рейтинга, но легко мог бы быть в топ-5», — приводит слова Сэндхагена Sportskeeda.

Напомним, победа над Ядонгом стала для 30-летнего Сэндхагена первой после двух поражений подряд. В июле 2021 года на UFC on ESPN 27 он уступил раздельным решением экс-чемпиону и соотечественнику Ти Джею Диллашоу, после чего, на UFC 267 в октябре, проиграл россиянину Петру Яну.