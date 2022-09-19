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Сэндхаген: Ядонг бьёт сильнее, чем Пётр Ян

Сэндхаген: Ядонг бьёт сильнее, чем Пётр Ян
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген считает, что китайский боец Ядонг Сонг обладает наиболее сильным ударом, чем россиянин Пётр Ян.

«Сонг – чертовски крутой боец. Этот чувак бьёт тяжело. Он бьёт немного сильнее, чем Пётр Ян, честно говоря.

Ядонг был очень жёстким оппонентом. Я одержал победу над по-настоящему крепким парнем, который находится в нижней части рейтинга, но легко мог бы быть в топ-5», — приводит слова Сэндхагена Sportskeeda.

Напомним, победа над Ядонгом стала для 30-летнего Сэндхагена первой после двух поражений подряд. В июле 2021 года на UFC on ESPN 27 он уступил раздельным решением экс-чемпиону и соотечественнику Ти Джею Диллашоу, после чего, на UFC 267 в октябре, проиграл россиянину Петру Яну.

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