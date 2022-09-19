Менеджер Усика: не собираемся бегать за Фьюри — у нас три пояса, у него один

Менеджер украинского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика Эгис Климас в очередной раз высказался о возможном поединке своего клиента за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.



«С Фьюри ничего не ясно и никогда ясно не будет. Он то завершает карьеру, то возобновляет. То хочет бой с Усиком, то с Джошуа. Он вечно создаёт проблемы всем, особенно когда дело доходит до боя. Тайсон просто боится Усика, но мы за ним бегать не собираемся — у него один пояс, у нас три. Сейчас Александр настроен на поединок с победителем боя Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус», — приводит слова Климаса BoxingScene.



Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа близки к соглашению о проведении боя в декабре этого года.