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Менеджер Усика: не собираемся бегать за Фьюри — у нас три пояса, у него один

Менеджер Усика: не собираемся бегать за Фьюри — у нас три пояса, у него один
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Менеджер украинского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика Эгис Климас в очередной раз высказался о возможном поединке своего клиента за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

«С Фьюри ничего не ясно и никогда ясно не будет. Он то завершает карьеру, то возобновляет. То хочет бой с Усиком, то с Джошуа. Он вечно создаёт проблемы всем, особенно когда дело доходит до боя. Тайсон просто боится Усика, но мы за ним бегать не собираемся — у него один пояс, у нас три. Сейчас Александр настроен на поединок с победителем боя Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус», — приводит слова Климаса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа близки к соглашению о проведении боя в декабре этого года.

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