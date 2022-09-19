Мераб Двалишвили принял вызов Сэндхагена

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на вызов Кори Сэндхагена, который тот бросил ему после своей победы в бою с китайцем Ядонг Сонгом на турнире UFC Вегас 60.

«Я, конечно, отвечу согласием. Погнали», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, победа над Ядонгом стала для 30-летнего Сэндхагена первой после двух поражений подряд. В июле 2021 года на UFC on ESPN 27 он уступил раздельным решением экс-чемпиону и соотечественнику Ти Джею Диллашоу, после чего, на UFC 267 в октябре, проиграл россиянину Петру Яну.

Мераб последний поединок провёл на турнире на UFC 278, где ему противостоял бразилец Жозе Альдо. Грузинский спортсмен праздновал победу единогласным решением судей.