Мераб Двалишвили принял вызов Сэндхагена
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили отреагировал на вызов Кори Сэндхагена, который тот бросил ему после своей победы в бою с китайцем Ядонг Сонгом на турнире UFC Вегас 60.
«Я, конечно, отвечу согласием. Погнали», — написал Двалишвили в социальных сетях.
Напомним, победа над Ядонгом стала для 30-летнего Сэндхагена первой после двух поражений подряд. В июле 2021 года на UFC on ESPN 27 он уступил раздельным решением экс-чемпиону и соотечественнику Ти Джею Диллашоу, после чего, на UFC 267 в октябре, проиграл россиянину Петру Яну.
Мераб последний поединок провёл на турнире на UFC 278, где ему противостоял бразилец Жозе Альдо. Грузинский спортсмен праздновал победу единогласным решением судей.
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