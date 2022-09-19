Сен-Пьер признался, что жалеет о несостоявшемся поединке с Хабибом Нурмагомедовым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал о своих двух несостоявшихся поединках в конце профессиональной карьеры.
«У меня всегда было стремление быть лучшим и было два поединка, которые по некоторым причинам так и не состоялись. Первый из них был с Андерсоном Силвой, второй — с Хабибом Нурмагомедовым. Чтобы организовать бой, нужны два бойца и промоутер. Даже если оба бойца хотят провести поединок, но промоутер не сможет организовать его, то ничего не будет. Бойцы выдвигают условия, затем идут переговоры, и далее в игру вступает промоутер. К сожалению, у нас не вышло.
Силва, Хабиб и я. Если провести эти бои сегодня, то это уже будет не совсем то, потому что мы потеряли время», — приводит слова Сен-Пьера BJPenn.
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